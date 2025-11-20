۵۱ کشور، از جمله ترکیه، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و چین، تأکید کردند: آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌تواند نقشی مهمی در ارائه کمک‌های فوری و بلندمدت به دولت فلسطین برای کاهش بحران انسانی در نوار غزه ایفا کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه رأی الیوم به نقل از آناتولی، این موضوع در بیانیه مشترکی درباره اوضاع انسانی غزه مطرح شد، بیانیه‌ای که به دست ۵۱ کشور در جریان نشست شورای حکام آژانس در وین در روز چهارشنبه امضا شد و «لفنت إلر» نماینده دائمی ترکیه در دفتر سازمان ملل در وین آن را قرائت کرد.

این بیانیه از توافق آتش‌بس در غزه استقبال کرد و از همه طرف‌ها خواست به آن پایبند باشند و آن را اجرا کنند.

بیانیه مذکور همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به اوضاع وخیم انسانی در فلسطین اشغالی، به ویژه در غزه، ابراز کرد.

در این بیانیه آمده است: میزان کمک‌های انسانی که وارد غزه می‌شود «بسیار کمتر» از مقداری است که بر اساس توافق تعیین شده بود.

این بیانیه تأکید کرد: «در شرایط وخیم انسانی کنونی، ما بر این باوریم که آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌تواند نقش مهمی در ارائه کمک‌های فوری و بلندمدت به دولت فلسطین برای کاهش رنج انسانی در غزه ایفا کند.»

این بیانیه از آژانس خواست تا در تأمین نیاز‌های فوری و بلندمدت فلسطین در حوزه‌های پزشکی هسته‌ای، آزمایش‌های غیرمخرب و ارزیابی آلودگی خاک، هوا و آب مشارکت داشته باشد.