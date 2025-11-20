در جلسه تدقیق مرز مناطق حفاظت شده مراکان و میرآباد ، آخرین وضعیت مختصات حدود تعیین شده بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اولین جلسه تدقیق مرز منطقه حفاظت شده مراکان خوی و منظقه حفاظت شده میرآباد در سال جاری ؛ به ریاست علیرضا سید قریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و با حضور جمعی از روسای ادارات و کارشناسان این معاونت در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

در این جلسه رئیس اداره زیستگاه ها و امور مناطق در خصوص آخرین وضعیت مختصات حدود تعیین شده این مناطق توضیحاتی را ارائه کرد و سپس نقشه های هوایی مناطق از لحاظ حدود مرز ها و وجود تعارضات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه اعضای حاظر به گفت و گو و تبادل نظر در راستای تعیین حدود مناطق با توجه مصوبات شورای عالی، حدود اربعه مندرج در آگهی روزنامه رسمی و عوارض طبیعی و جغرافیایی مناطق مورد نظر پرداختند.