پوستر مسابقه فرهنگی شهر شیران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج استان اصفهان می گوید: روایت دانش آموزان از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موضوع این مسابقه فرهنگی است.
دانش آموزان در این مسابقه براساس داستانی که در شهر شیران اتفاق افتاده در نقش قهرمانان، دفاع از شهر خود را روایت میکنند.
به گفته محمد حسن زمانیان پوسترهای مسابقه در دبستانها و دبیرستانهای متوسطه اول نصب میشود.
صداوسیمای استان اصفهان همزمان کلیپ داستانهای شهر شیران را برای اطلاع دانش آموزان پخش خواهد کرد.
مدیر مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری بسیج استان اصفهان گفت: دانش آموزان تا پایان دی ماه فرصت دارند آثار خود را در قالب نقاشی، داستانک، تولید فایل صوتی و تصویری ارسال کنند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج الله) استان اصفهان هم در آئین رونمایی از پویانمایی شهر شیران گفت: روایت اول، درست و صحیح نباید به یک مرحله خلاصه شود و باید ادامه یابد.
سردار مجتبی فدا افزود: متناسب با شرایط زمانی و مکانی باید با نسل فعلی به زبان خودشان صحبت کنیم و تنوع بخشی به روایتها هم باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان این که آماده همکاری و حمایت از ایدههای خلاق هستیم، تصریح کرد: در پویانمایی شهر شیران آماده مشارکت هستیم و از این طرح استقبال میکنیم.
سید سجاد مدنی، قائم مقام صداوسیمای استان اصفهان در این مراسم گفت: در بخش اطلاع رسانی آماده همکاری با تهیه کنندگان پویا نمایی شهر شیران هستیم.