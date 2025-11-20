پخش زنده
نماینده فوتبال بانوان ایران در دومین مسابقهاش در لیگ قهرمانان آسیا مقابل نماینده ازبکستان پیروز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال زنان خاتون بم (نماینده ایران) در دومین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا امروز (پنج شنبه، ۲۹ آبان) به مصاف تیم نسف قارشی ازبکستان رفت و پیروز شد. شاگردان مرضیه جعفری در این مسابقه با تک گل سارا دیدار حریف خود را شکست دادند.
تیم خاتون بم ایران که در این مسابقات با تیمهای بنگال هند، نسف قارشی ازبکستان و ووهان چین همگروه است در نخستین مسابقه خود مقابل بنگال هند شکست خورد و امروز نسف قارشی را شکست داد، یکشنبه، دوم آذر در آخرین مسابقه خود برابر ووهان چین قرار میگیرد.