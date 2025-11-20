بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، یک هیئت منصفه فدرال در ایالت فلوریدا، آمریکا شیلا شرفیلوس-مک‌کورمیک عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا را به اتهام سرقت بودجه‌های فدرال مربوط به کمک‌ها در دوره کرونا و استفاده از آن وجوه در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۲۱ تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، سخنگوی این نماینده دموکرات به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، او پیشتر ارتکاب هر گونه تخلف را رد کرده بود.

بر اساس متن کیفرخواست، شرفیلوس-مک‌کورمیکِ ۴۶ ساله و چند تن دیگر از طریق شرکت خدمات درمانی متعلق به خانواده اش، ۵ میلیون دلار مازاد (بر رقم مقرر) دریافت و آن را از طریق حساب‌های متعدد جا‌بجا کرده‌اند تا منبع واقعی آن مخفی بماند.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری، این شرکت قراردادی برای تامین نیرو‌های واکسیناسیون در برابر کرونا داشت که آژانس مدیریت بحران فدرال آن را تامین مالی می‌کرد.

در بیانیهٔ وزارت دادگستری آمده است: «دادستان‌ها معتقدند بخش قابل توجهی از وجوه اختلاس شده، به عنوان کمک مالی در مبارزات انتخاباتی شرفیلوس-مک‌کورمیک در سال ۲۰۲۱ و نیز منافع شخصی متهمان استفاده شده است.»

شرفیلوس-مک‌کورمیک نخستین بار در ژانویه ۲۰۲۲ به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت.