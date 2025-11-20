پخش زنده
امروز: -
با حضور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی و ر مدیر امور شعب بانک عامل ، راهکارهای احیای مجدد یک واحد صنایع غذایی راکد در بوکان بررسی و پیشنهادهای لازم ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رحیمی مدیر امور شعب بانک عامل از این شرکت صنایع غذایی که سالهای متمادی به دلیل مشکلات مالی راکد شده است؛ بازدید کردند و طی نشستی با حضور چند سرمایه گذار حوزه صنایع غذایی آخرین وضعیت واحد و راهکارهای احیا و راه اندازی آن را بررسی کردند.
صالح حسامالدینی، مالک این واحد تولیدی، پیشتر از بانک عامل تسهیلات دریافت کرده بود اما به دلیل معوقات، سود و جرائم بانکی، علیرغم مهلتهای متعدد ارائه شده از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تاکنون قادر به پرداخت بدهیها نشده است و واحد به دلیل نداشتن سرمایه و سایر عوامل راکد شده است.
مدیرکل صمت در این نشست چند پیشنهاد عملی برای تسویه تسهیلات و کاهش فشار مالی بر واحد تولیدی ارائه داد. هدف این پیشنهادها حمایت از تداوم فعالیت شرکت و جلوگیری از توقف چرخه تولید عنوان شد.
مدیر بانک عامل نیز با استقبال از پیشنهادات ارائه شده گفت : در صورت انجام عملی نمودن این پیشنهادات، بانک آمادگی خود را جهت مساعدت لازم و حتی امهال بدون پیش پرداخت را اعلام میدارد.