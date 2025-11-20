به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کریم خضری گفت: به منظور نظارت بر عملکرد واحد‌ها و بررسی میزان رعایت ضوابط زیست‌محیطی، تعدادی از واحد‌های صنعتی شهرستان توسط کارشناسان این اداره مورد بازدید و پایش میدانی قرار گرفتند.

وی افزود: واحد‌های آلاینده پس از ارزیابی، اخطار قانونی دریافت کردند و در صورت ادامه تخلفات، پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

خضری تأکید کرد که پایش واحد‌های صنعتی با هدف کنترل آلایندگی و حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان همچنان انجام می‌شود.