رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه از بازدید و پایش واحدهای صنعتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کریم خضری گفت: به منظور نظارت بر عملکرد واحدها و بررسی میزان رعایت ضوابط زیستمحیطی، تعدادی از واحدهای صنعتی شهرستان توسط کارشناسان این اداره مورد بازدید و پایش میدانی قرار گرفتند.
وی افزود: واحدهای آلاینده پس از ارزیابی، اخطار قانونی دریافت کردند و در صورت ادامه تخلفات، پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
خضری تأکید کرد که پایش واحدهای صنعتی با هدف کنترل آلایندگی و حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان همچنان انجام میشود.