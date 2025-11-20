گزارش خبرنگار صداوسیما از روند مهار آتش در جنگلهای الیت
آتش سوزی در جنگلهای الیت مرزن آباد با توجه به صخرهای بودن منطقه به یکی از دشوارترین عملیاتهای اطفای حریق تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ عملیات اطفای حریق در جنگلهای الیت مرزن آباد چالوس در چند روز اخیر با بیش از ۶۰ سورتی پرواز بالگردها و حضور ۳۵ تیم اطفای زمینی با مجموع حدود ۴۰۰ نیرو در حالی دیشب به نقطه پایانی خود نزدیک میشد که وزش باد شدید بامداد پنجشنبه، دوباره آتش را شعلهور و عملیات اطفاء را وارد مرحله پیچیدهتری کرد.
روستای الیت با ۵ کیلومتر فاصله نزدیکترین آبادی به نقطه اصلی آتشسوزی است و شیب بالای ۸۰ درجه، صخرهای بودن مسیر، قرار گرفتن در دو حوزه آبریز، وجود دره و جریان باد شدید، سبب شد برای نخستین بار برای اعزام نیروهای اطفای حریق در مازندران از هلی برن نیروها استفاده شود.
نیروهای امدادی، منابع طبیعی، محیط زیست، سپاه، بسیج، هلالاحمر، کوهنوردان و مردم محلی همچنان در حال تلاش شبانه روزی برای مهار آتش هستند و بر اساس آخرین خبرها تعداد بالگردها به ۶ فروند افزایش یافته و قرار شده است یک فروند هواپیمای ایولشن با توانایی حمل ۴۰ تن آب هم به عملیات اطفای حریق در جنگل الیت ملحق شود
بکارگرفتن تمام توان زمینی و هوایی بیانگر پیچیدگی وضعیت آتش سوزی در منطقه الیت مرزنآباد چالوس است.