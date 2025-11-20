به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی کشور با برپایی غرفه در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو و بیست و نهمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک حضور یافت.

این سازمان در این نمایشگاه گوشه‌ای از دستاوردها، توانمندی‌های فنی و عملیاتی و برنامه‌های توسعه‌ای خود را در معرض دید عموم قرار داده است.

بخشی از توانمندی‌های ارائه شده در این نمایشگاه شامل انواع تجهیزات هواشناسی، سامانه هشدار سیل، سامانه مانیتورینگ پایش و پیش‌بینی وضع هوا و تألیفات مرتبط است.

از جمله تجهیزات فنی و مهندسی ارائه شده در غرفه سازمان هواشناسی کشور می‌توان به کیت‌های کالیبراسیون تجهیزات، باران‌سنج خودکار، سنسور خودکار هوای حاضر با قابلیت ارائه دید افقی، سیلو متر و ایستگاه‌های سیار هواشناسی اشاره کرد.

همچنین سازمان هواشناسی کشور در این نمایشگاه برخی سامانه‌های بومی هواشناسی نظیر سامانه «مدل‌سازی و پیش‌بینی کیفیت هوا برای ۱۰ کلانشهر»، سامانه یکپارچه خدمات هواشناسی کشور و فاز یک سامانه هشدار سیل ارائه شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان نقشه‌برداری کشور، این نمایشگاه تا دوم آذرماه در محل دائمی دانمی نمایشگاه‌های ایران واقع در خیابان سئول تهران دایر است.

علاقه‌مندان می‌توانند از امروز تا دوم آذر با مراجعه با سالن‌های هفت و ۲۷ نمایشگاه‌های دائمی تهران، از این نمایشگاه بازدید کنند.