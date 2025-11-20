فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی از رفع تصرف ۳ هزار مترمربع زمین ملی بسترتالاب بین المللی انزلی و دستگیری متهمان هنگام ساخت و ساز غیرقانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر زمین خواری و ساخت و ساز غیرمجاز در بستر تالاب آبکنار بندرانزلی، پیگیری و تایید صحت موضوع، ماموران پلیس امنیت اقتصادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران مشخص شد، متصرف ۶۶ ساله ۳ هزار مترمربع زمین ملی را با فنس، غیرمجاز محصور کرده و با همکاری چند نفر در حال ساخت غیرمجاز بنا بود که از ادامه این ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شد.

سرهنگ وهاب زاده از دستگیری و معرفی متهمان به مرجع قضایی خبر داد و گفت: این مقدار زمین در آبکنار انزلی به قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی از شهروندان خواست، در صورت مشاهده و یا اطلاع از تصرف زمین‌های ملی، مورد را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.