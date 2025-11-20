به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: امسال بیش از ۱.۵ میلیون تُن انواع محصولات باغی از سطح ۱۲۶ هزارهکتار در استان تولید شده که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تأمین مواد اولیه کارخانجات دارد.

حکمت جعفری افزود: تولید انواع سیب درختی پاییزه و تابستانه، گلابی، هلو، گیلاس، شلیل، زردآلو، گردو، بادام و سایر میوه‌های سردسیری و کوهستانی توسط باغداران استان انجام شده که این امر موجب رونق کارخانه‌های فرآوری میوه در منطقه می‌شود.

جعفری، با اشاره به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای اظهارکرد: این اقدام به عنوان یک راهبرد ملی برای افزایش بهره‌وری آب و مقابله با تغییرات اقلیمی دنبال می‌شود و ضمن کاهش مصرف آب، به صادرات پایدار و رونق اقتصادی استان کمک می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به عملکرد شاخص استان در حوزه تولیدات گلخانه‌ای اظهارکرد: از ابتدای امسال، در گلخانه‌های استان بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۰ تُن انواع سبزی و صیفی، ۴۳۳ تُن توت‌فرنگی، ۲۸ تُن گیاه دارویی، ۱.۲ تُن گل شاخه‌بریده، سه میلیون گلدان گل و گیاه زینتی و ۲۸ میلیون بوته نشا سبزی و صیفی تولید شده است.

وی گفت: همچنین در راستای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، ۱۳ واحد جدید به مساحت پنج هکتار در شهرستان‌های ارومیه، خوی و سلماس احداث شده و عملیات اجرایی مرحله نخست گلخانه بزرگ‌مقیاس خوی به مساحت ۵۰ هکتار آغاز شده است.

جعفری تصریح کرد: برای حمایت از طرح‌های کوچک‌مقیاس، پنج پروانه تأسیس گلخانه زیر ۳۰۰ مترمربع صادر و دو واحد با مجموع مساحت ۵۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.

وی، با بیان اینکه تولید نهال استاندارد و مجوزدار از اولویت‌های بخش باغبانی است، گفت: امسال تاکنون ۹ میلیون اصله نهال مجوزدار شامل سه میلیون اصله پایه و نهال رویشی تولید و در این زمینه یارانه‌ای به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به تولیدکنندگان پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: ۴۰۰ کیلوگرم بذر رایگان گیاهان دارویی شامل بالنگو، سیاهدانه و زیره سبز بین بهره‌برداران توزیع شده و درقالب طرح جهش تولید در دیم‌زارها، ۶۲۸ هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی رفته که ۲۰۰ تُن محصول تولید کرده است.