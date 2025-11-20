نخستین دوره مسابقات بین‌المللی تنیس سینیور از سوم آذر به مدت پنج روز به میزبانی شهرستان آمل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ محمدعلی احمدی لاریجانی، رئیس هیأت تنیس مازندران در نشست خبری گفت: این مسابقات در بخش پیشکسوتان مردان و زنان و در رده‌های سنی مختلف برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان آمل در رشته تنیس افزود: آمل از ظرفیت‌های بالایی در همه رشته‌های ورزشی به ویژه تنیس برخوردار است و می‌تواند میزبانی مسابقات بالاترین سطح تنیس ایران را عهده‌دار باشد.

رئیس هیأت تنیس مازندران با بیان اینکه این مسابقات با فرمت بین‌المللی دنبال می‌شود، تصریح کرد: اگرچه در این دوره بازیکنان خارجی حضور ندارند، اما این رویداد برای حفظ و ارتقای رنکینگ تنیسورهای داخلی و دفاع از جایگاه آنها در دنیا برگزار می‌شود.

احمدی لاریجانی از ثبت‌نام ۶۰ تنیسور به صورت آنلاین خبر داد و گفت: مهلت ثبت‌نام تا روز دوشنبه آینده ادامه دارد و بازیکنان در سنین مثبت ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ و ۵۵ سال در دو بخش آقایان و بانوان می‌توانند شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات به صورت انفرادی و دوبل طی پنج روز برگزار شده و در روز جمعه هفته آینده شاهد برگزاری مسابقات نهایی و اهدای جوایز خواهیم بود.