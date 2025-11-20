آغاز رقابتهای بینالمللی تنیس سینیور از سوم آذر در آمل
نخستین دوره مسابقات بینالمللی تنیس سینیور از سوم آذر به مدت پنج روز به میزبانی شهرستان آمل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمدعلی احمدی لاریجانی، رئیس هیأت تنیس مازندران در نشست خبری گفت: این مسابقات در بخش پیشکسوتان مردان و زنان و در ردههای سنی مختلف برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان آمل در رشته تنیس افزود: آمل از ظرفیتهای بالایی در همه رشتههای ورزشی به ویژه تنیس برخوردار است و میتواند میزبانی مسابقات بالاترین سطح تنیس ایران را عهدهدار باشد.
رئیس هیأت تنیس مازندران با بیان اینکه این مسابقات با فرمت بینالمللی دنبال میشود، تصریح کرد: اگرچه در این دوره بازیکنان خارجی حضور ندارند، اما این رویداد برای حفظ و ارتقای رنکینگ تنیسورهای داخلی و دفاع از جایگاه آنها در دنیا برگزار میشود.
احمدی لاریجانی از ثبتنام ۶۰ تنیسور به صورت آنلاین خبر داد و گفت: مهلت ثبتنام تا روز دوشنبه آینده ادامه دارد و بازیکنان در سنین مثبت ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ و ۵۵ سال در دو بخش آقایان و بانوان میتوانند شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسابقات به صورت انفرادی و دوبل طی پنج روز برگزار شده و در روز جمعه هفته آینده شاهد برگزاری مسابقات نهایی و اهدای جوایز خواهیم بود.