به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهردار شهر بکتاش گفت: از نخستین ساعات اولیه اهالی بکتاش در میدان شهر گرد هم آمدند تا میزبان میهمان آسمانی باشند.

کاظم تقی نژاد افزود: فضای شهر آکنده از عطر شهادت و حال‌وهوای معنوی بود.

وی تصریح کرد: همزمان با ورود پیکر شهید، نوای زیارت و صلوات در مسیر تشییع طنین‌انداز شد.

شهردار بکتاش گفت: مردم با چشمانی اشکبار، شهید گمنام را تا محل مراسم بدرقه کردند و مسئولان محلی نیز در این مراسم حضور یافتند و بر استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند.

تقی نژاد افزود: خانواده‌ها و جوانان بکتاش با احترام ویژه در این آیین شرکت کردند و تشییع پیکر شهید در نهایت در میان بدرقه باشکوه مردم انجام شد.