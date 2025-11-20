پخش زنده
پیکر مطهر شهید گمنام با حضور گسترده مردم ولایتمدار بکتاش میاندوآب تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهردار شهر بکتاش گفت: از نخستین ساعات اولیه اهالی بکتاش در میدان شهر گرد هم آمدند تا میزبان میهمان آسمانی باشند.
کاظم تقی نژاد افزود: فضای شهر آکنده از عطر شهادت و حالوهوای معنوی بود.
وی تصریح کرد: همزمان با ورود پیکر شهید، نوای زیارت و صلوات در مسیر تشییع طنینانداز شد.
شهردار بکتاش گفت: مردم با چشمانی اشکبار، شهید گمنام را تا محل مراسم بدرقه کردند و مسئولان محلی نیز در این مراسم حضور یافتند و بر استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کردند.
تقی نژاد افزود: خانوادهها و جوانان بکتاش با احترام ویژه در این آیین شرکت کردند و تشییع پیکر شهید در نهایت در میان بدرقه باشکوه مردم انجام شد.