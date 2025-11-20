پخش زنده
امروز: -
دو تفاهمنامه همکاری بین پارک علم و فناوری خراسان رضوی، منطقه ۴ عملیات انتقال گاز و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امضای این تفاهم نامهها در مراسمی با حضور معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزارت نفت، روز پنجشنبه در مشهد صورت گرفت.
رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در حاشیه امضای این تفاهمنامهها گفت: تفاهمنامه با منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، با هدف بومیسازی فناوریهای صنعت انرژی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان است.
جواد صفایی افزود: تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی موفق، ارائه مشاوره تخصصی به واحدهای صنعتی، شناسایی نیازهای فناورانه و ارائه به شرکتهای دانشبنیان، اجرای طرحهای تحقیقاتی تقاضامحور و ارائه خدمات آزمایشگاهی و توسعه فناوری از جمله مفاد این تفاهمنامه است.
وی ادامه داد: توسعه زیستبوم نوآوری صنعت نفت، حل چالشهای فناورانه با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان، تجاریسازی محصولات فناورانه و توسعه بازار، فراهمسازی زمینه جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی، تبدیل خراسان به قطب تولید تجهیزات صنعت انرژی و ارائه خدمات مالی، اعتباری و حمایتی به شرکتهای فناور، برخی از محورهای تفاهمنامه با پارک فناوری صنعت نفت است.
رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی اظهار کرد: این تفاهمنامهها گامی مهم در تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژی و فناوریهای پیشرفته محسوب میشوند و زمینهساز همکاریهای گستردهتر میان نهادهای علمی و صنعتی خواهند بود.
صفایی گفت: اگرچه برای این تفاهم نامه بازه زمانی مشخصی تعیین نشده است، اما پیگیری و اجرای سریع آن را در دستور کار داریم.
او در ادامه با اشاره به برنامهریزی برای ایجاد یک پردیس فناوری مشترک با وزارت نفت، گفت: در صورت محقق شدن این طرح، نهتنها به توسعه زیرساختهای فیزیکی پارک کمک میشود، بلکه ساختار شرکتهای فناور نیز توسعه خواهد یافت.
صفایی افزود: از آنجا که این پردیس مشترک خواهد بود، شرکتهای مستقر در آن، از ابتدا مشتری مشخصی در وزارت نفت خواهند داشت که این امر بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان با بیان اینکه طرح اولیه این پردیس در مرحله گفتوگو است، ابراز امیدواری کرد: به زودی این طرح نیز به یک تفاهمنامه رسمی تبدیل و در فازهای بعدی به مرحله اجرا برسد.