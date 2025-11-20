به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، گروهی از معترضان ژاپنی روز چهارشنبه در توکیو تجمع کردند تا مخالفت شدید خود را با فشار دولت برای ساخت پایگاه‌های نظامی آمریکا در اوکیناوا و توسعه نظامی در سراسر جزایر جنوب غربی ابراز کنند. در این تجمع، معترضان بنرها و پلاکاردهایی با شعارهایی مانند ساخت پایگاه جدید و نظامی‌گری را متوقف کنید در دست داشتند و از دولت ژاپن خواستند که ساخت پایگاه نظامی آمریکا در هنوکو را متوقف کند. معترضان نگرانی عمیق خود را در مورد فضای امنیتی اطراف جزایر جنوب غربی با گسترش نظامی در این منطقه ابراز کردند.

یک شهروند معترض گفت: اگر دولت به خواست مردم اوکیناوا احترام نگذارد و به فشار برای نظامی‌سازی ادامه دهد، به محض وقوع جنگ، اوکیناوا به احتمال زیاد به خط مقدم تبدیل خواهد شد. من در اعتراض امروز شرکت کردم و امیدوارم سانائه تاکایچی (نخست وزیر) اظهارات نادرست خود را پس بگیرد و دولت، نظامی‌سازی اوکیناوا را متوقف کند.

یک معترض زن نیز گفت: ژاپن در حال پیشبرد ساخت پایگاه‌های نظامی و تسریع استقرار موشک‌ها در جزایر جنوب غربی از جمله اوکیناوا است. با این حال، همه این اقدامات به ندرت توسط رسانه‌های خبری ژاپن گزارش شده است، که باعث می‌شود من بسیار وحشت‌زده شوم.

یک معترض با ماسک بر روی صورت نیز گفت: اظهارات سانائه تاکایچی واقعاً بسیار خطرناک است. برای حفظ واقعی صلح، ژاپن باید گسترش تسلیحات خود را متوقف کند.