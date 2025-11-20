\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0648 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u200c\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u060c \u06f5\u06f0 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632 \u0637\u0628\u0633\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n