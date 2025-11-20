قدرت حل مشکلات در «دست به دست هم دادن» مردم است
رئیس جمهور در نشست با فعالان سیاسی استان گفت: معتقدم که من به تنهایی مشکلگشا نیستم، اما اگر دست به دست هم بدهیم مشکلات حل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، پزشکیان لازمه اصلی این همکاری جمعی را فراهم کردن زمینه تحمل و پذیرش متقابل در میان گروهها و دیدگاههای مختلف سیاسی و اجتماعی دانست.
وی محور اساسی برای پیشبرد امور کشور را نه در یکهسالاری، بلکه در ظرفیت جامعه برای درک و پذیرش تفاوتها جستوجو کرد، اینکه تحمل کنیم همدیگر را و اینکه تفاوتها را بپذیریم.
رئیس جمهور گفت: وقتی یکی نظر مخالف دارد معناش این نیست که این فرد اجنبی است همین قدر بپذیریم که همه این کسانی که تو این آب و خاک زندگی میکنند، به این آب و خاک ریشه دارند و دلشان تو این آب و خاک است.
پزشکیان بزرگترین چالش در گفتوگوها را عدم یکسانی نگاهها به مسائل دانست و گفت: هر فرد تنها بخشی از حقیقت را میبیند و بر اساس همان قضاوت میکند.
رئیس جمهور تأکید کرد که راه خروج از این وضعیت، ترک رویکرد آنچه من میگویم حق است و آنچه شما میگویید باطل، و بازگشت به التزام عملی به چارچوبهای قانونی است.
رئیس جمهور با اشاره به اختلافات سیاسی و عملکرد دولت با استناد به آموزههای دینی، خواستار توبه، اصلاح و کنار گذاشتن منازعات شخصی شد.
پزشکیان تأکید کرد که جستجوی مقصر فردی بیفایده است و همه باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه در مجلس نیز مسئولیتپذیری جمعی را تجربه کرده، از تکرار مکررات انتقاد کرد: باید بشینیم فکر کنیم حداقل تکرار نکنیم... عارضه کار ما چه بود این عارضه رو دوباره تکرار نکنیم.
پزشکیان ریشه اصلی بحرانهای اقتصادی، از جمله تورم، را در بزرگ بودن ساختار دولت و نحوه مدیریت بودجه دانست.
وی به پروژههای کلنگزدهای اشاره کرد که بدون تأمین منابع مالی کافی، رها شدهاند و این وضعیت را نتیجه عملکرد گذشته تمام ارکان قدرت دانست.
رئیس جمهور با رد هرگونه انگیزه شخصی برای پست یا شهرت، هدف اصلی خود را خدمت صادقانه به مردم اعلام کرد.
وی رقابتهای سیاسی را در نهایت رقابتهای «نفسانی» برای کسب جایگاه دانست و با لحنی قاطع گفت: منت به کسی که بیاد و مشکل رو حل بکنه دستشم میبوسیم.
رئیس جمهورضمن اذعان مجدد به مسئولیتپذیری فردی و لزوم توبه جمعی، خواستار شد که مسئولان سیاسی با کنار گذاشتن دعواهای نفسانی و محکومیتهای متقابل، عیوب یکدیگر را بپذیرند و دست در دست هم برای پیشرفت کشور تلاش کنند، در غیر این صورت چرخ مملکت بر همین پاشنه خواهد چرخید.
رئیس جمهور مجدداً بر لزوم توبه جمعی و کنار گذاشتن اتهامزنیها تأکید کرد و گفت: خدمت صادقانه به مردم تنها زمانی میسر است که درگیری برای کسب پست و قدرت متوقف شود.