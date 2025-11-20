عملیات ساخت نخستین مجتمع چندمنظوره فرهنگی، آموزشی و رفاهی ویژه کارگران و بازنشستگان استان یزد، همزمان با ۲۹ آبان‌ماه سالروز تصویب قانون کار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، عملیات اجرایی احداث مجتمع فرهنگی، آموزشی و رفاهی کارگران و بازنشستگان استان یزد امروز با حضور استاندار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کارگری آغاز شد. این مجموعه قرار است در زمینی به مساحت ۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع و در چهار طبقه احداث شود.

استاندار یزد در این مراسم با بیان اینکه، استان برای جامعه کارگری احترام ویژه‌ای قائل است، گفت: این مجتمع چندمنظوره که پیش از این در استان وجود نداشت، با مشارکت صنایع و معادن احداث می‌شود و دولت نیز در مسیر اجرای طرح حمایت لازم را خواهد داشت. بابایی افزود: ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی مناسب، نقش مهمی در افزایش انگیزه و بهره‌وری کارگران دارد.

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت خدمات‌رسانی بیشتر به کارگران گفت: بخش عمده جمعیت بیمه‌شدگان استان یزد، را کارگران تشکیل می‌دهند و این قشر موتور محرک تولید و اقتصاد به شمار می‌رود. وی احداث این مجتمع را از مطالبات مهم کارگری و بخشی از اجرای مواد قانون کار دانست و خواستار مشارکت صنایع بزرگ برای تکمیل آن شد. به گفته جوکار، سرانه فضا‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی ویژه کارگران استان یزد، بسیار کمتر از میزان مطلوب است و باید برای ارتقای آن اقدامات جدی صورت گیرد.

شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، نیز در ادامه با اشاره به اهمیت قانون کار، ساخت این مجتمع را اقدامی مؤثر در حفظ کرامت و افزایش نشاط جامعه کارگری عنوان کرد.

دهقانی اشکذری دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد نیز ضمن گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، اجرای کامل قوانین کارگری و رفع دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری را خواستار شد و مهم‌ترین مطالبات کارگران را «صیانت از اجرای قانون کار، تضمین امنیت شغلی، تعیین دستمزد عادلانه مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تناسب آن با نرخ تورم» برشمرد.

این مجتمع فرهنگی و رفاهی به‌عنوان نخستین مجموعه جامع خدماتی ویژه کارگران در استان یزد، با هدف ارتقای کیفیت زندگی، رفاه و هویت اجتماعی جامعه کارگری احداث می‌شود.