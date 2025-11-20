کشف خودروی سرقتی درسطح شهر ایلام
رئیس پلیس راهور ایلام از کشف یک دستگاه خودروی سرقتی توسط مأموران پلیس راهور شهرستان ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «علی احمد شاوردی» رئیس پلیس راهور ایلام اظهار داشت: در راستای طرح شبانه و اجرای طرح ارتقای امنیت و آرامش ترافیکی و کنترل خودروهای متخلف، مأموران پلیس راهور شهرستان ایلام حین گشتزنی در سطح شهر و استعلام خودروهای به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پلیس راهور پس از اخذ استعلام خودرو موصوف از سامانه پلیس مشخص شد خودرو دارای سابقه سرقت میباشد.
سرهنگ شاوردی ادامه داد: خودرو پس از احراز هویت به پارکینگ دلالت داده شد.