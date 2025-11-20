سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از دیدار هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی با قائم‌مقام شیخ الاسلام در کشور تایلند خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس در این نشست به ضرورت وحدت و همگرایی برای کمک به ملت مظلوم فلسطین پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت اعزامی پارلمانی مجلس شورای اسلامی به کشور تایلند، از دیدار هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی با قائم‌مقام شیخ الاسلام در کشور تایلند خبر داد و گفت: این چهاردهمین شیخ الاسلام بعد از حضور شیخ احمد قمی از ایران در کشور تایلند است. شیخ احمد قمی شیخ الاسلام محبوب اقوام مختلف در تایلند است که با حضور در کشور تایلند نقش مهمی در استقلال تایلند داشته است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی ادامه داد: در این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمین؛ به تبیین مهم‌ترین رکن انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، یعنی شعار جهانی وحدت مسلمین برای مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان اسلام پرداختند.

راستینه گفت: شیخ الاسلام نیز به تبیین نقش شیخ احمد قمی در گسترش اسلام در کشور تایلند پرداخت و زندگی اقوام مختلف در تایلند در کنار همدیگر را نشانه‌ای از رحمت و مودت اسلامی در این کشور دانست.

عضو هیئت اعزامی پارلمانی مجلس شورای اسلامی به کشور تایلند ادامه داد: نمایندگان مجلس در این نشست همچنین با طرح مسائل مهم جهان اسلام به ضرورت وحدت و همگرایی برای کمک به ملت مظلوم فلسطین پرداختند، به رهبری‌های امام خمینی و امام خامنه‌ای برای پیشرفت ایران اسلامی اشاره کردند و پیروزی ملت مقاوم ایران در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی را ثمره وحدت ملت ایران و رهبری حکیمانه امام مسلمین امام خامنه‌ای دانستند.

راستینه افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین پیشرفت چشمگیر ملت ایران را ثمره اعتماد به جوانان خود دانسته و اعلام آمادگی کردند که این پیشرفت‌ها می‌تواند پیشرفت همه ملت‌های مسلمان باشد.

سفر هیئت پارلمانی مجلس شورای اسلامی به تایلند به ریاست سیدعلی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و با همراهی احمد راستینه، سخنگو و بیژن نوباوه‌ وطن عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور نظارت بر برنامه‌های رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور تایلند و دیدار و گفت‌و‌گو با نمایندگان و گروه‌های فرهنگی همسو با ایران انجام شده است.