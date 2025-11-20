پخش زنده
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: هدف این فدراسیون، توسعه ورزش ارزان و ساده در کشور است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، علی خلیلی در مجمع سالیانه هیئت ورزش همگانی خراسان رضوی که با حضور سرپرست اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، بر توسعه فعالیت بدنی در سطح جامعه تأکید کرد و گفت: برای اینکه نیاز به این فعالیتها در میان مردم ایجاد و تقویت شود، باید برنامهریزی، سیاستگذاری، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به شکل گسترده در سطح کشور دنبال شود.
او یکی از محورهای اصلی این برنامهها را توسعه فرهنگ پیادهروی دانست و افزود: پیادهروی به عنوان ورزشی ساده، کمهزینه و بدون نیاز به تجهیزات خاص، میتواند نیازهای جسمی و روحی افراد جامعه را تأمین کند.
خلیلی همچنین در این نشست به نقش فناوری و اپلیکیشنهای نوین در تسهیل فعالیتهای ورزشی اشاره و گفت: اپلیکیشن «گام ایران» به عنوان ابزاری برای کاهش هزینهها و برگزاری رویدادهای گسترده معرفی شده است.
به گفته او به رغم محدودیتهای این نرم افزار، اما توانسته است در بسیاری از استانها به ویژه در کردستان، زمینهساز مشارکت هزاران نفر در رویدادهای پیادهروی شود.
گسترش ایستگاههای ورزش همگانی در شهرستانها
رئیس هیئت ورزشهای همگانی خراسان رضوی هم گفت: این هیئت در سال ۱۴۰۳ میزبان مسابقات مختلف کشوری بود و این آمادگی را در سال ۱۴۰۴ نیز حفظ کردهایم.
رضا آذریان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون میزبان چهار رقابت کشوری در استان بودهایم، افزود: تمامی طرحهای ملی در مشهد و شهرستانهای خراسان رضوی در حال برگزاری است و هیئت در تلاش است ایستگاههای ورزشهای همگانی را در شهرستانها گسترش دهد.
در پایان این جلسه، اعضای مجمع عملکرد این هیئت در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را تایید کردند.