برنامه زنده و شاد «طهرانشاط»، این هفته با گرامیداشت «هفته کتابخوانی» و موضوع قدردانی از عوامل پشت صحنه برنامه‌های شبکه تهران، پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «طهرانشاط»، با موضوع توجه به فرهنگ مطالعه و قدردانی از عوامل پشت صحنه برنامه‌های شبکه تهران در سه دهه فعالیت پخش خواهد شد. در این برنامه اردشیر منظم (مجری و دوبلور)، مرتضی علی‌آبادی (بازیگر)، عماد فخیم (مدیر صحنه) و زهرا احسانی (منشی صحنه) حضور خواهند داشت.

«طهرانشاط»، به تهیه‌کنندگی میلاد حق‌پرست و اجرای سیدمرتضی حسینی و حمید ترابیان، علاوه بر گفت‌وگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخش‌های نمایشی با حضور خشایار راد و مرضیه صدرایی، خواهد بود.

برنامه «طهرانشاط»، کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران، جمعه ۳۰ آبان‌ ساعت ۱۰ صبح به مدت ۹۰ دقیقه پخش می‌شود.