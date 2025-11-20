پخش زنده
برنامه زنده و شاد «طهرانشاط»، این هفته با گرامیداشت «هفته کتابخوانی» و موضوع قدردانی از عوامل پشت صحنه برنامههای شبکه تهران، پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «طهرانشاط»، با موضوع توجه به فرهنگ مطالعه و قدردانی از عوامل پشت صحنه برنامههای شبکه تهران در سه دهه فعالیت پخش خواهد شد. در این برنامه اردشیر منظم (مجری و دوبلور)، مرتضی علیآبادی (بازیگر)، عماد فخیم (مدیر صحنه) و زهرا احسانی (منشی صحنه) حضور خواهند داشت.
«طهرانشاط»، به تهیهکنندگی میلاد حقپرست و اجرای سیدمرتضی حسینی و حمید ترابیان، علاوه بر گفتوگوی صمیمی با مهمانان، شامل بخشهای نمایشی با حضور خشایار راد و مرضیه صدرایی، خواهد بود.
برنامه «طهرانشاط»، کاری از گروه خانواده و کودک شبکه تهران، جمعه ۳۰ آبان ساعت ۱۰ صبح به مدت ۹۰ دقیقه پخش میشود.