به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (قانون رفع تداخلات)، جلسه کارگروه رفع تداخلات امروز با حضور اعضای کارگروه شهرستان در محل سالن جلسات جهادکشاورزی ارومیه برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، بررسی پنج پلاک شهرستان و چهار مورد درخواست مردمی بود که به منظور تسهیل امور اراضی و حل مشکلات مرتبط با مالکیت و بهره‌برداری از اراضی زراعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، اعضای کارگروه به ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به پلاک‌های بررسی شده پرداختند و تلاش کردند تا با اتخاذ تصمیمات موثر و قانونی، به بهبود وضعیت زمین‌های کشاورزی و رفع تداخلات موجود بین اراضی اقدام کنند.

پرویز امجدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارومیه در این جلسه تأکید کرد: رفع تداخلات اراضی یکی از اولویت‌های اصلی ما است. با توجه به نیاز‌های مردم و همچنین اجرای قوانین مربوطه، ما تلاش خواهیم کرد تا تمامی درخواست‌ها به دقت بررسی و پاسخ داده شود تا نظم و ساماندهی لازم در اراضی شهرستان برقرار گردد.

وی افزود: این جلسات به عنوان یک گام مهم در راستای بهبود فرآیند‌های مدیریتی در اراضی کشاورزی و ارتقاء خدمات به جامعه کشاورزی شهرستان ارومیه محسوب می‌شود.

امجدی گفت: امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، شاهد افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی هر چه بیشتر کشاورزان از اراضی خود باشیم.