رئیس کل دادگستری کردستان: با ورود دستگاه قضایی استان، مالک پروژه بانتا آبیدر سنندج موظف به پرداخت ۲۴ درصد سهم دولت از این پروژه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در کارگروه رفع معضلات و مشکلات کلان با موضوع تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه بانتا آبیدر گفت: مقرر شد مالک این پروژه ۲۴ درصد از سهم دولت (اعم از مسکونی، تجاری و پارکینگ) را از ابتدای بهره برداری این مجتمع پرداخت کند.

وی با بیان اینکه با تعیین تکلیف این موضوع، از ورود پرونده‌های متعددی به دادگستری جلوگیری شد، افزود: دستگاه قضایی در راستای توسعه استان با هم افزایی و همراهی با دستگاه اجرایی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار داشت: حمایت از تولید و اشتغال یک ضرورت بسیار مهم است و اولویت نخست کشور به شمار می‌رود و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، اولویت نخست کشور، مسائل اقتصادی و معیشت مردم است.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: تمام مجموعه‌ها در کنار اجرای همه وظایف ذاتی خود باید به موضوع حمایت از تولید و اقتصاد نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

وی بر تشکیل پرونده قضایی و پیگیری ترک فعل مدیران وقت در عدم وصول حقوقات دولتی در این پروژه تاکید کرد.

عیسی هواسی بازرس کل کردستان نیز گفت: در این جلسه با هم افزایی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و نظارتی از تمامی ظرفیت‌های قانونی در جهت توسعه استان استفاده می‌شود.