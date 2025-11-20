پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان قزوین، از رئیس جمهور به دلیل تعهد به منویات رهبری، وحدت سران قوا، و همراهی با نیروهای مسلح قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام و المسلمین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان قزوین، طی سخنانی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین ، از رئیس جمهور به دلیل تعهد به منویات رهبری، وحدت سران قوا، و همراهی با نیروهای مسلح قدردانی کرد .
وی همچنین درخواستهای مهمی را در حوزههای احیای دشت قزوین، حل مشکلات شرکتهای خودرویی و رسیدگی به بازنشستگان نظامی مطرح نمود.
نماینده ولی فقیه درخواست کرد که دولت به جای تأمین اعتبار مالی، حمایت معنوی خود را از طرح ارزشمندی که توسط متخصصان آب و انرژی برای احیای دشت آماده شده است، اعلام کند. این طرح آماده تقدیم به استاندار و رئیس جمهور است.
حجتالاسلام و المسلمین مظفری از دولت برای حل سریعتر مشکل شرکتهای خودرویی، بهویژه شرکت طراوت نوین که پروندهای با حجم عظیمی از شاکیان و متضررین دارد یاری خواست.
وی گفت: این امر به عنوان یک پرونده ملی نیازمند تسریع در رسیدگی است.
امام جمعه قزوین گفت: توجه ویژه به بازنشستگان، بهویژه بازنشستگان نیروهای مسلح که عمری را در خدمت نظام بودند و با نجابت مشکلات خود را تحمل میکنند و نیازمند عنایت ویژه دولت هستند.
حجتالاسلام و المسلمین مظفری در ادامه خواستار نظارت بیشتر بر قیمتها در سطح بازار، توجه بیشتر به بخش سلامت استان، شامل افزایش حقوق پرستاران و اتمام بیمارستانهای نیمهتمام، تقویت مساجد، افزایش شهرستانها، بخشها و شهرهای استان بر اساس درخواست مردم شد.
وی همچنین خواستار برخورد امنیتی و انتظامی با “دسته اندکی” که به دنبال گسترش بیعفتی هستند و انجام وظایف ایجابی توسط نهادهای مسئول در حوزه عفاف و حجاب از دیگر مطالبات امام جمعه قزوین در این نشست بود.
وی برای ساماندهی گردشگری استان قزوین نیز خواستار عنایت ویژه به آسفالت نبودن صدها کیلومتر از راههای روستایی شد که مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای گردشگری استان است.
انتقال حقآبه، توسعه گلخانهای و ثبت جهانی آثار تاریخی، سه محور اصلی توسعه استان
استاندار قزوین با اشاره به تلاشهای گسترده برای توسعه پایدار استان، از پیشرفت پروژههای کلان در حوزههای آب، کشاورزی و گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، استاندار قزوین در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین در خصوص موضوع حقآبهها گفت: ۶۰ میلیون متر مکعب حقآبه داشتیم که بیش از ۲۰ سال معطل مانده بود، اما اکنون با همکاریهای صورت گرفته، این حقآبه در حال انتقال است.
وی افزود: یک پروژه گردشگری به نام "رزق" به دومین پروژه بزرگ گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.
وی همچنین به پروژه انتقال آب اشاره کرد که بیش از ۷۸ درصد جمعیت شهری و روستایی استان (۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا) را از آب شرب پایدار بهرهمند میسازد.
به گفته استاندار، این پروژه نقش مهمی در تغذیه آبخوان دشت قزوین دارد، چرا که دیگر از چاههای آب شور استفاده نخواهد شد.
نوذری از آبگیری سدهای بالاخانلو و نهم خبر داد. سد بالاخانلو آب شرب ۵ شهر و ۳۰ روستا را تامین کرده و ۴۲۰۰ هکتار از اراضی پایین دست را نیز آبیاری میکند. سد نهب نیز عمدتاً برای مصارف کشاورزی در حال آبگیری است.
استاندار با بیان اینکه دشت قزوین جزو سه دشت وسیع کشور است، به مشکلات بهرهوری آب در بخش کشاورزی اشاره کرد.پ
نوذری گفت: بیش از ۸۸ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی به کار میرود، در حالی که تنها ۵ درصد به صنعت و ۷-۸ درصد به خانگی اختصاص دارد.
وی راهکار این چالش را حرکت به سمت کشاورزی نوین دانست و افزود: به سمت ایجاد گلخانهها رفتهایم و قزوین بزرگترین قطب گلخانهای غرب کشور خواهد بود. اکنون ۱۰ هکتار از پروژه گلخانه هزار هکتاری آماده شده است که بخش مهمی از امنیت غذایی کشور را تامین خواهد کرد.
استاندار قزوین با تاکید بر اینکه قزوین سرزمین فرصتها و بهشت گمشده ایران است، به پتانسیلهای بینظیر گردشگری استان اعم از طبیعی، مذهبی و تاریخی اشاره کرد.
وی به پیشینه ۵۰۰ ساله پایتختی صفویان، وجود آثار سلجوقی، لقب شهر آبانبارها و پایتخت خوشنویسی ایران اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۰ تا ۱۱ درصد آثار تاریخی کشور در این استان قرار دارد.
او از صدور مجوز سه هتل ۵ ستاره و احداث سه هتل ۳ ستاره در سه سال اخیر خبر داد و اظهار امیدواری کرد که رتبه استان در اقامت کشور بهبود یابد. همچنین، تلاش برای ثبت جهانی قلعه الموت، مسجد جامع، مسجد نبی و باغستانهای سنتی قزوین (که پیشتر در میراث فائو ثبت شدهاند) ادامه دارد.
ولایتمدار: رئیسجمهور باید تصمیمی قاطع درباره عفاف و حجاب بگیرد
سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دادههای علمی مبنی بر پایبندی بیش از ۹۰ درصد مردم ایران به ارزشهای عفاف و خانواده، خواستار اقدام جدی و انقلابی رئیسجمهور در زمینه عفاف و حجاب شد.
وی همچنین با انتقاد از تمرکزگرایی در مدیریت کشور و بلاتکلیفی تقسیمات کشوری در استان قزوین، بر ضرورت تفویض اختیارات به استانداران و تصمیمگیری فوری درباره مناطق پرجمعیت این استان تأکید کرد.