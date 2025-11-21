پخش زنده
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: هم اکنون بیش از ۳۵۰ هکتار از اراضی استان تحت پوشش سیستمهای نوین آبیاری هوشمند و دادهمحور قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ جعفری گفت:این سامانهها با اتکا به اطلاعات لحظهای خاک، نیاز آبی گیاه و شرایط اقلیمی، مصرف آب را به شکل چشمگیری کاهش داده و کشاورزی منطقه را از حالت سنتی خارج کردهاند.
وی با بیان اینکه این طرح در محصولاتی نظیر زیتون و گردو نتایج مثبتی به همراه داشته، افزود:اجرای این طرح موجب افزایش بهرهوری آب، رشد عملکرد محصول و کاهش هزینههای آبیاری شده است.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان خاطرنشان کرد: با وجود برآورد هزینه اجرای ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در هر هکتار، این سرمایهگذاری به دلیل صرفهجویی گسترده در مصرف آب و افزایش تولید، در مدت کوتاهی بازدهی خواهد داشت.
جعفری تصریح کرد: پیشبینی میشود با استقبال کشاورزان، سطح اراضی مجهز به این فناوری در سال آینده به بیش از ۲ هزار هکتار افزایش یابد و استان زنجان را در مسیر هوشمندسازی کشاورزی کشور پیشرو سازد.