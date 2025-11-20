

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران که از صبح امروز مشغول بازدید از طرح‌های عمرانی و زیست‌محیطی شرق مازندران در شهر‌های بهشهر و نکا بود به محض اطلاع از شعله‌ور شدن دوباره آتش در جنگل‌های الیت مرزن آباد، بازدید‌های خود را نیمه‌کاره رها کرد و به سمت چالوس و روستای الیت مرزن آباد حرکت کرد.

مهدی یونسی رستمی در روستای الیت در ۵ کیلومتری نقطه اصلی آتش‌سوزی حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آتش و چگونگی آن قرار گرفت





قرار است جلسه ویژه ستاد مدیریت بحران با حضور استاندار و مسئولان اجرایی در روستای الیت برگزار شود.

آتش جنگل‌های الیت مرزن آباد چالوس با سه فروند بالگرد و ۳۵ گروه زمینی متشکل از ۴۰۰ نیرو دیشب در حال مهار کامل بود، اما وزش باد شدید بامداد امروز پنجشنبه دوباره آتش را شعله‌ور کرد.