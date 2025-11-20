حضور استاندار مازندران در محل آتش سوزی جنگل الیت
استاندار مازندران با حضور در روستای الیت مرزن آباد از نزدیک در جریان چگونگی مهار آتش قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران که از صبح امروز مشغول بازدید از طرحهای عمرانی و زیستمحیطی شرق مازندران در شهرهای بهشهر و نکا بود به محض اطلاع از شعلهور شدن دوباره آتش در جنگلهای الیت مرزن آباد، بازدیدهای خود را نیمهکاره رها کرد و به سمت چالوس و روستای الیت مرزن آباد حرکت کرد.
مهدی یونسی رستمی در روستای الیت در ۵ کیلومتری نقطه اصلی آتشسوزی حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت آتش و چگونگی آن قرار گرفت
قرار است جلسه ویژه ستاد مدیریت بحران با حضور استاندار و مسئولان اجرایی در روستای الیت برگزار شود.
آتش جنگلهای الیت مرزن آباد چالوس با سه فروند بالگرد و ۳۵ گروه زمینی متشکل از ۴۰۰ نیرو دیشب در حال مهار کامل بود، اما وزش باد شدید بامداد امروز پنجشنبه دوباره آتش را شعلهور کرد.
با پیگیریهای استاندار مقرر شد تعداد بالگردها به ۶ فروند افزایش یافته و یک فروند هواپیمای ایلوشین با توانایی حمل ۴۰ تن آب نیز به عملیات اطفای حریق ملحق شود.