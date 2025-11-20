تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با هدف گسترش خدمات لجستیکی، توسعه زیرساخت‌های انبارداری و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری در منطقه، به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با هدف گسترش خدمات لجستیکی، توسعه زیرساخت‌های انبارداری و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری در منطقه، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که نقطه عطفی در تقویت جایگاه ماکو در کریدورهای تجاری کشور به شمار می‌رود، با حضور مدیران ارشد دو مجموعه و جمعی از مقامات ملی و منطقه‌ای منعقد شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجموعه‌ای کامل از خدمات لجستیکی را در محدوده منطقه آزاد ماکو ارائه خواهد داد. این خدمات شامل انبارداری، تخلیه و بارگیری، بارچینی، حفاظت از کالا، بارشماری، بیمه، جابه‌جایی و نقل‌وانتقال کالا و همچنین اجرای تمامی رویه‌های گمرکی همچون واردات، صادرات، ترانزیت، ورود موقت، صدور موقت، مرجوعی و سایر فرآیندهای قانونی است. این فعالیت‌ها در زمینی به وسعت ۴۵ هکتار که در مالکیت شرکت قرار دارد انجام می‌شود.

همچنین دو طرف برای سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های لجستیک، انبارداری و حمل‌ونقل بر اساس طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به توافق رسیدند.

این تفاهم‌نامه گامی مهم در مسیر تبدیل ماکو به یکی از قطب‌های لجستیکی کشور است؛ منطقه‌ای که به دلیل موقعیت راهبردی خود در مسیر کریدورهای بین‌المللی، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در آینده تجارت ایران ایفا کند. افزوده شدن برنامه بازسازی هتل جهانگردی و اعلام آمادگی برای جذب نیروهای بومی در حوزه گردشگری نیز چشم‌انداز توسعه گردشگری ماکو را تقویت می‌کند.