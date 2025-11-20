به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه این هفته سی آبان ماه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.

به مناسبت هفته بسیج سخنران پیش از خطبه‌ها سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهداء استان خواهد بود.

یک ساعت مانده به اذان محفل آدینه برگزار می‌شود و خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.