مدیر جهاد کشاورزی زارچ: کلزا، که از منابع مهم تأمین روغن خوراکی به شمار میرود، علاوه بر مزایای اقتصادی، نقشی کلیدی در توسعه پایدار کشاورزی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بنی اسدی گفت:در روستای چرخاب رضوی نیم هکتار زمین به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافت.
وی افزود: کشت این محصول که از منابع مهم تأمین روغن خوراکی به شمار میرود، علاوه بر مزایای اقتصادی، نقشی کلیدی در توسعه پایدار کشاورزی ایفا میکند.
مدیر جهاد کشاورزی زارچ، دلایل اهمیت کشت کلزا در تناوب کشت را شامل کاهش آفات و بیماریها: کلزا بهعنوان گیاهی مقاوم به برخی آفات، به کاهش نیاز به سموم شیمیایی و افزایش تنوع زیستی در زمینهای کشاورزی کمک میکن، بهبود خاک: ریشههای عمیق کلزا به بهبود ساختار خاک و افزایش نفوذپذیری آب در خاک کمک میکند، کاهش علفهای هرز: استفاده از کلزا در تناوب کشت باعث کاهش رشد علفهای هرز و نیاز به استفاده از علفکشها را کاهش میدهد، افزایش عملکرد گندم پس از کلزا: کشت کلزا بهعنوان یک گیاه پوششی، موجب بهبود عملکرد محصولاتی، چون گندم در سالهای بعد میشود، بهبود مدیریت تغذیه: میتواند به بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی ودرنتیجه افزایش بهرهوری و حفظ محیط زیست دانست.
بنی اسدی گفت:ایجاد مزارع الگویی و ترویج کشت گیاهان کمآبخواه میتواند نقش کلیدی در پیشرفت کشاورزی پایدارایفا کند.
وی افزود: این رویکرد نهتنها به حفاظت از منابع آبی کمک میکند میتوان در برابر تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی تابآوری بیشتری داشت.