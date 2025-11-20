سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان به میزبانی شهر بروجرد و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز ۲۹ آبان در سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان با اشاره به اینکه هنر‌های نمایشی لرستان برخاسته از تاریخ و تمدن این دیار است، گفت: لرستان با سابقه زیست ۶۰ هزار ساله فرصت‌های زیادی برای خلق و توسعه هنر‌های نمایشی دارد.

۶۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که ۱۸ نمایش در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی به مرحله نهایی راه یافت.

در این آئین به پاس تلاش چند دهه فرشید صمدی پور در زمینه‌های مختلف تئاتر، سینما و تلویزیون از این چهره برجسته لرستانی تجلیل شد.

این جشنواره که از بیست و هفتم تا بیست و نهم آبان ماه در بروجرد برگزار شد امروز با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

برگزیدگان این جشنواره برای حضور در چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی خواهند شد.