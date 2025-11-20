به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمه نهایی شمشیر بازی تیمی اسلحه سابر مردان بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان برگزار شد و تیم ملی ایران با شکست مقابل حریف خود از صعود به دیدار پایانی بازماند.

تیم ملی ایران در یک بازی پر فراز ونشیب با نتیجه ۴۵ بر ۴۴ شکست خورد و فینال را از دست داد.

تیم ایران به امتیاز پایانی اعتراض داشت و معتقد بود امتیاز آخر متعلق به کشورمان است.

با وجود اعتراض‌های مکرر رییس فدراسیون و سرمربی تیم ملی ایران، امتیاز نهایی به ازبکستان داده شد تا ایران بازنده این دیدار معرفی شود.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طا‌ها کارگرپور ترکیب تیم ملی ایران را در این بازی تشکیل دادند.

تیم ایران پیش از این در مرحله یکچهارم نهایی امارات را با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ شکست داده بود.

پیش از این تیم اپه مردان ایران نشان برنز بازی‌های را دریافت کرده بود.