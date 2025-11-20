پخش زنده
شماری از هنرآموزان هنرستانهای تخصصی شهرستان خاش با حضور در معدن طلای تفتان از نزدیک با روند استخراج، فرآوری و نیازهای مهارتی این صنعت آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاش گفت: هدف از این بازدید را آشنایی هنرآموزان با ظرفیتهای بزرگ معدنی منطقه عنوان کرد.
هوشنگ ریگی افزود: این برنامهها نقش مهمی در هدایت درست مهارتآموزی و تقویت امید شغلی جوانان دارد.
منصور ریگی گوهرکوه مدیر هنرستان فارابی خاش نیز گفت: مشاهده میدانی محیط کار، انگیزه هنرآموزان را چند برابر کرده و آنها را با نیازهای واقعی بازار کار آشنا میکند.
کوروش صابری مدیر بهرهبرداری معدن طلای تفتان، ضمن ارائه توضیحاتی درباره مراحل استخراج و فرآوری مواد معدنی گفت: معدن طلای تفتان آمادگی کامل دارد پس از طی دورههای آموزشی و مهارتی، هنرآموزان بومی و توانمند منطقه را در بخشهای مختلف جذب کند.
وی تأکید کرد: تربیت و بهکارگیری نیروهای محلی از سیاستهای جدی این مجموعه است.