شماری از هنرآموزان هنرستان‌های تخصصی شهرستان خاش با حضور در معدن طلای تفتان از نزدیک با روند استخراج، فرآوری و نیاز‌های مهارتی این صنعت آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاش گفت: هدف از این بازدید را آشنایی هنرآموزان با ظرفیت‌های بزرگ معدنی منطقه عنوان کرد.

هوشنگ ریگی افزود: این برنامه‌ها نقش مهمی در هدایت درست مهارت‌آموزی و تقویت امید شغلی جوانان دارد.

منصور ریگی گوهرکوه مدیر هنرستان فارابی خاش نیز گفت: مشاهده میدانی محیط کار، انگیزه هنرآموزان را چند برابر کرده و آنها را با نیاز‌های واقعی بازار کار آشنا می‌کند.

کوروش صابری مدیر بهره‌برداری معدن طلای تفتان، ضمن ارائه توضیحاتی درباره مراحل استخراج و فرآوری مواد معدنی گفت: معدن طلای تفتان آمادگی کامل دارد پس از طی دوره‌های آموزشی و مهارتی، هنرآموزان بومی و توانمند منطقه را در بخش‌های مختلف جذب کند.

وی تأکید کرد: تربیت و به‌کارگیری نیرو‌های محلی از سیاست‌های جدی این مجموعه است.