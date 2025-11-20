به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول برگزاری این مسابقات گفت: این رویداد در چهار لیگ مختلف شامل رالی مقدماتی، رالی پیشرفته، جنگنده و بحث خلاقیت برگزار شد.

مریم محمدیان افزود: در این مسابقات دانش آموزان خلاق در سه رده سنی زیر هشت, ۱۱ و ۱۸ سال با هم رقابت کردند.

وی ادامه داد: این مسابقات با حضور ۵۰ تیم مختلف در کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر برگزار و در نهایت به ۱۲ گروه برتر جوایزی اهدا شد.

محمدیان تصریح کرد: نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها به عنوان تیم منتخب شهرستان، به مسابقات فیراکاپ ۲۰۲۶ تهران اعزام می‌شوند.