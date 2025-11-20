





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدالهی در آئین توزیع این تجهیزات با بیان اینکه تأمین تجهیزات آموزشی یکی از ارکان اصلی ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری در مدارس است افزود: این تجهیزات شامل تجهیزات اداری، کلاسی و همچنین تجهیزات هوشمندسازی مدارس است.

وی با تأکید بر هوشمندسازی مدارس با بیان اینکه در گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی بخش هوشمندسازی مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این مرحله الگوی تازه‌ای مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حال طراحی است، گفت: استفاده از تلویزیون‌های هوشمند تعاملی و دیگر ابزارهای فناورپایه در دستور کار قرار گرفته تا تعامل معلم و دانش‌آموز در فرآیند یادگیری افزایش یابد.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و حذف مدارس سنگی عنوان کرد: بخش زیادی از مشکلات استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه مدارس سنگی، پیش‌ساخته و پروژه‌های نیمه‌تمام برطرف و در دو گام باقی‌مانده نهضت این روند تکمیل خواهد شد.

عبدالهی افزود: تامین تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی در استان به‌صورت مستمر ادامه دارد و در دهه فجر امسال نیز محموله جدیدی از تجهیزات به مدارس ارسال خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های ملی سازمان نوسازی مدارس بیان داشت نهضت توسعه عدالت آموزش، مهم‌ترین مأموریت وزارت آموزش‌وپرورش است و برای این منظور سامانه‌ای طراحی شده و بیش از هفت هزار و هفتصد پروژه در کشور شناسایی و اولویت‌بندی شدند.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت گام نخست این پروژه‌ها در مهر امسال انجام و گام‌های بعدی در بهمن ۱۴۰۴ و مهر ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.