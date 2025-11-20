

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آقای ازوجی در دیدار با مسئولان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج نوسازی و توسعه کارخانه سیمان را از دیگر برنامه های صندوق بازنشستگی کشور برشمرد و افزود: با سرمایه گذاری در این زمینه، تولید این واحد صنعتی از 700به هزارو 500تن خواهد رسید.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از احداث خانه امید در شهرستانهای دیگر استان خبر داد و گفت : در حال حاضر 56 خانه امید در کشور وجود دارد که بنا داریم این واحد را در شهرهای که دارای 5 هزار بازنشسته هستند افزایش دهیم.

استاندار هم در دیدار با رئیس صندوق بازنشستگی کشوری به ظرفیتهای قابل سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت : استانی که 24 درصد منابع نفت و گاز 11 درصد اب 23 درصد چنگلهای زاگرس و 45 درصد گیاهان داروئی را دارد بدون شک بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است.

یدالله رحمانی افزود: استان همه شرایط را برای جذب سرمایه گزاری تسهیل کرده است .

وی بخش گردشگری صنایع بسته بندی و فراوری و انرژی را از بخشهای اولویت دار برای سرمایه گذاری در استان ذکر کرد و خواستار مشارکت بنگاه های اقتصادی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری در استان شد.

بهرامی نماینده بویر احمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی هم به نیاز شدید استان به سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری ها باید بر اساس اولویت و متناسب با نیاز استان و مولد اشتغال و تولید پایدار باشد.

محمد بهرامی روند سرمایه گذاری در برخی از زمینه ها را نا کارامد خواند و افزود: بعنوان مثال هر انچه در زمینه شیلات اجرا شده به نام استان ما است و بکام استانهای دیگر چون اشتغال و درامدهای حاصل از سرمایه گذاری در این زمینه ها به سمت استانهای دیگر سرازیر شده است.

وی کهگیلویه و بویراحمد را از مناطق مستعد در زمینه سرمایه گذاری در بخش اب و انرژی عنوان کرد و اضافه کرد: متاسفانه حجم سرمایه گذاری در این زمینه بسیار اندک است.