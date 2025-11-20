پخش زنده
احیای تجارت و بهبود فرآیندهای مرتبط، محور اصلی حرکت منطقه به سمت رشد و رونق اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه توسعه پایدار این منطقه بدون بازآفرینی زیرساختهای تجاری و اصلاح ساختارهای موجود امکانپذیر نیست، گفت: احیای تجارت و بهبود فرآیندهای مرتبط، محور اصلی حرکت منطقه به سمت رشد و رونق اقتصادی است.
مصطفی خانزادی در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانههای آبادان و خرمشهر خاطرنشان کرد: برنامه داریم آبادان و خرمشهر را به قطب گردشگری سلامت تبدیل کنیم.
وی پیشرفت پروژه پل شهدای خدمت در بستر رودخانه کارون در خرمشهر را حدود ۴۵ درصد عنوان کرد و گفت: گرههای اصلی پروژه باز شده و فعالیتها در ۲ نوبت کاری ادامه دارد.
مصطفی خانزادی افزود: تاخیر در تکمیل پل، هزینهها را افزایش میدهد و ما هرگز پروژه را بدون تزریق منابع رها نکردهایم.
خانزادی با بیان اینکه تنها راه نجات اروند تجارت است، تأکید کرد: با توجه به سابقه تاریخی دو شهرستان آبادان و خرمشهر، باید تجارت آزاد را به هر قیمتی که شده در منطقه راهاندازی کنیم.
وی با اشاره به نقش سازمان در توسعه اقتصادی منطقه خاطرنشان کرد: نباید سازمان منطقه آزاد اروند رقیب بخش خصوصی شود؛ بلکه باید بهعنوان تسهیلگر در کنار بخش خصوصی حرکت کنیم.
در ادامه نشست، خبرنگاران به طرح برخی مشکلات و مطالبات مردم پرداختند؛ موضوعاتی، چون کمبود زیرساختهای شهری از جمله شبکه فاضلاب، نبود داروخانه هلال احمر برای بیماران خاص، و مشکلات مدیریتی در دو شهرستان که مورد توجه مدیرعامل قرار گرفت.