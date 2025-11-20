به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش منطقه‌ای اوتیسم ؛ از تشخیص تا مداخله با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، اداره‌کل بهزیستی آذربایجان غربی، شهرداری ارومیه و مرکز پیشگامان امید ارومیه، و با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ارومیه برگزار شد.

این رویداد علمی و تخصصی با حضور جمعی از مدیران کل وزارت بهداشت، مدیران شهری، دانشگاهیان، متخصصان حوزه توان‌بخشی و سلامت روان و خانواده‌های دارای فرزند طیف اتیسم برگزار شد.

هدف از برگزاری این سمپوزیوم، ارتقای دانش تخصصی، تبادل تجربیات بالینی و توسعه همکاری‌های بین‌رشته‌ای در زمینه تشخیص، توان‌بخشی و مداخلات رفتاری در اختلال طیف اتیسم اعلام شده است.

ارزیابی و تشخیص اختلال طیف اتیسم و اختلالات همراه - مداخلات توان‌بخشی چندرشته‌ای با تأکید بر همکاری بین تیم‌های درمان -• رویکرد‌های حسی–حرکتی و گفتاردرمانی در اتیسم - سلامت روان خانواده و نقش والدین در تداوم درمان و اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام در مسیر درمان و توانمندسازی از مهمترین محور‌های تخصصیاین همایش است.

در این همایش ، متخصصان روان‌پزشکی، نورولوژی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و روان‌شناسی بالینی از سراسر کشور، تازه‌ترین یافته‌های علمی و تجربیات خود را در قالب پنل‌های تخصصی ارائه دادند.

همچنین بخش ویژه‌ای به نقش والدین در فرآیند درمان و تجارب خانواده‌های دارای فرزند طیف اتیسم اختصاص یافته است.