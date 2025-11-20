\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u00ab\u0635\u0641\u0631\u0644\u06a9\u06cc\u00bb \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u0634\u0647\u0631 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0639\u0628\u0627\u062f\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0628\u062e\u0634 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647\u060c \u0641\u0631\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.