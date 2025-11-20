در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، استان یزد باردیگر میزبان هفت لاله زهرایی است و مردم استان در میزبانی این شهدای گرانقدر، سنگ تمام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در جای جای استان یزد تشییع و فضایی آکنده از معنویت و جلوه‌ای از وفاداری و پیوند عمیق مردم به ویژه نسل جوان با آرمان‌های شهدا را نمایان کرده است.

در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، پیکر یکی از شهدای گرانقدر در بنستان بهاباد و پیکر شهید دیگر در مسجد صاحب الزمان محور میبد –ندوشن تدفین خواهند شد.

پیکر‌های پنج شهید گرانقدر دیگر نیز به تهران بازخواهد گشت.