پخش زنده
امروز: -
۱۰۳ هزار واحد مسکونی حمایتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان در مرحله ساخت، تامین زمین و واگذاری به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: بیش از ۱۰ هزار واحد بهصورت گروهساخت ویلایی تحویل مردم شده و طرح های انبوهسازی با پیشرفت فیزیکی قابل توجه در حال اجراست.
حمیدرضا فلاح چمآسمانی اعلام کرد: تاکنون زمین مورد نیاز برای ۵۳ هزار واحد در سراسر استان تأمین شده است. همچنین ۴۳ هزار واحد در قالب انبوهسازی و پیمانکاری در حال اجراست و بیش از ۱۰ هزار واحد نیز بهصورت گروهساخت ویلایی تحویل مردم شده است. وی، میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای انبوهسازی را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در توضیح روشهای اجرای طرح گفت: طرح نهضت ملی مسکن در سه شیوه انبوهسازی، گروهساخت ویلایی انفرادی و گروهساخت ویلایی دو یا سهنفره در حال اجراست. طرح های گروهساخت با حمایت دولت و مشارکت مردم روند مطلوبی دارد و در برخی مناطق، متقاضیان بیش از دو سال است که در واحدهای خود ساکن شدهاند و دستگاههای خدماترسان نیز خدمات مورد نیاز را ارائه کردهاند.
حمیدرضافلاح چم آسمانی ادامه داد: به جز طرح های شهر بهارستان، دیگر طرح های انبوهسازی استان در مراحل بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارند. وی با اشاره به آغاز فرایند انتخاب واحد از دو ماه پیش افزود: در آبانماه کلید برخی واحدها در کاشان تحویل مردم شد و روند تحویل واحدها تا دهه فجر با سرعت ادامه دارد.
فلاح چمآسمانی درباره شرایط خاص طرح های بهارستان گفت: طرح هایی که قرارداد آنها در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منعقد شده، اکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت دارند و در چند طرح نیز در آبانماه در مرحله انتخاب واحد است. طبق برنامهریزی، خدمات این طرح ها نیز در دهه فجر تحویل خواهد شد و از ابتدای سال آینده تعداد بیشتری از واحدهای شهر جدید بهارستان قابل تحویل است.
وی افزود: از هفته دولت تاکنون بیش از هزار واحد در فولادشهر آماده و تحویل شده است و طرح ها در دیگر شهرها نیز با سرعت در حال اجراست. پرداخت بهموقع آوردهها از سوی متقاضیان میتواند روند تحویل واحدها را تسریع کند.
فلاح چمآسمانی در پایان با اشاره به بخشنامه مهرماه افزود: برای دهکهای یک و دو تسهیلات قرضالحسنه ۳۵۰ میلیون تومانی و برای دهکهای سه و چهار تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی پیشبینی شده است که با تضامین معمولی قابل پرداخت است. مذاکراتی با سازندگان شده تا در صورت همکاری، بدهی متقاضیان دهکهای یک تا چهار با داراییهای سازمان ملی زمین و مسکن تهاتر شود و در صورت همکاری نکردن سازنده، اراضی دولتی از طریق مزایده فروخته شده و منابع حاصل برای تسویه بدهی این متقاضیان اختصاص مییابد.