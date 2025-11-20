خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در شهرستان چرداول، زعفران‌کاران با آغاز فصل برداشت، طلای سرخ را از مزارع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جمع‌آوری می‌کنند.

آقای مهرآور، یکی از کشاورزان نمونه شهرستان، که از سال ۱۳۹۲ کشت زعفران را آغاز کرده، با اشاره به زمین ۱۲۰۰ متری در اختیارش توسط مرکز تحقیقات کشاورزی، گفت: سالانه بیش از یک کیلوگرم زعفران خالص برداشت می‌کنم و در مرحله برداشت حدود ۱۰ نفر به صورت مستقیم در مزارع مشغول فعالیت هستند.

این کشاورز نمونه افزود: زعفران به دلیل مصرف کم آب در آبیاری و بازدهی مناسب و درآمد بالا، محصولی ایده‌آل برای کشاورزان است.

«نجفی‌فر» رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان ایلام، نیز با بیان اینکه استان ایلام به دلیل آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز، شرایط مطلوبی برای کشت زعفران دارد، گفت: در استان حدود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی دیم کم‌بازده وجود دارد که قابلیت اختصاص به کشت زعفران را دارد.

وی افزود: در سطح یک هکتار، کشاورزان زعفران‌کار می‌توانند درآمدی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان داشته باشند.

گفتنی است، برداشت زعفران در شهرستان چرداول تا پایان آذرماه ادامه خواهد داشت.