خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مناسب سازی استان در نشست کمیته فنی و تحقیقاتی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با محوریت توسعه دسترس‌پذیری دیجیتال برای افراد دارای معلولیت گفت: در این نشست، با توجه به اجرای موفق نرم افزار نیان در دانشگاه صنعتی اصفهان و نرم افزار ایمن یار در آتش نشانی کاشان و تجربیات ارزشمند استان در حوزه فناوری‌های توان‌افزا، از کمیته مناسب‌سازی استان اصفهان برای حضور در جلسه آینده ستاد ملی و ارائه دستاوردهای خود در خصوص فناوری‌های ارتباطی ویژه ناشنوایان دعوت شد.

معصومه حقیقی افزود: بر اساس تصمیم ستاد، استان اصفهان مأموریت ارائه ملی و عمومی‌سازی این طرح‌ها در کشور را بر عهده گرفت؛ اقدامی راهبردی که برای تحقق عدالت ارتباطی، ارتقای امنیت امدادی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند برای جامعه ناشنوا در سراسر کشور صورت می‌گیرد.

به گفته وی : این همکاری ملی، نقطه‌ عطفی در تعمیم تجربیات موفق اصفهان به سایر استان‌ها و گامی مؤثر در تقویت پیوند میان فناوری، خدمات رفاه اجتماعی و توان‌افزایی افراد دارای معلولیت شنوایی و دسترس پذیری خدمات به شمار می‌رود.