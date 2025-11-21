پخش زنده
امروز: -
شرایط فرزندخواندگی برای دختران مجرد بالای ۳۰ سال اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، گفت: براساس این قانون، زنان مجرد بالای ۳۰ سال نیز میتوانند کودکان دختر را تحت سرپرستی قرار دهند.
نسیم نفر افزود: این اقدام فرصتی جدید برای بانوان فراهم کرده تا با پذیرش مسئولیت مادری، چراغ امید را در زندگی کودکان بیسرپرست روشن کنند.
وی ادامه داد: فرآیند فرزندخواندگی در استان اصفهان همانند دیگر استانها از طریق سامانه ملی فرزندخواندگی انجام میشود و شامل مراحلی نظیر ثبتنام اینترنتی، بررسی انگیزه و شرایط زندگی، بازدید از محل سکونت، دریافت خدمات مشاوره فرزندخواندگی، انجام آزمایشهای سلامت، استعلامهای قضایی و صدور حکم سرپرستی در دادگاه است.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد: پس از صدور حکم و واگذاری کودک، نظارت مستمر سازمان بهزیستی بر وضعیت رشد، سلامت و شرایط زندگی کودک تا رسیدن به سن قانونی ادامه دارد و پس از دوره آزمایشی ششماهه، حکم دائم سرپرستی صادر میشود.
نسیم نفر افزود: مطابق دستورالعملهای جاری، زنان مجرد بالای ۳۰ سال واجد شرایط فقط میتوانند دختران بالای پنجسال را تحت سرپرستی قرار دهند تا علاوه بررعایت مصلحت کودک، امکان شکلگیری پیوند عاطفی و تربیتی مؤثر فراهم شود.
وی همچنین تاکید کرد: با اجرای این قانون، مسیر سرپرستی برای زنان مجرد بالای ۳۰ سال تسهیل شده و زمینهای برای گسترش خانوادههای جایگزین و فراهمسازی آیندهای امن برای کودکان بیسرپرست در استان اصفهان فراهم آمده است.