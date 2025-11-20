پخش زنده
امروز: -
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یارانههای تخصیصی به مطبوعات امسال بر اساس نظام رتبهبندی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عباس صالحی امروز ۲۹ آبان در جمع خبرنگاران خرمآباد گفت: یارانههای تخصیصی به مطبوعات امسال بر اساس نظام رتبهبندی انجام شده و با وجود کاهش حمایتها، مشکلات رسانههای کشور در حال بررسی است.
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی کاغذ افزود: کاغذهای توزیعشده پارسال از مابقی ارز سالهای قبل تأمین شده است.
صالحی از تصویب تسهیلات مناسب برای رسانهها خبر داد و گفت: در جلسه با معاون اول رئیس جمهور مقرر شد ۲۰ میلیون دلار برای مطبوعات با ارز ترجیحی در نظر گرفته شود که این موضوع در حال پیگیری است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه قیمت کاغذ در بازار بر مبنای ۱۰۰ هزار تومان است، تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور، امسال یارانههای تخصیصی به مطبوعات کاهش یافته است.