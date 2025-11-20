افزایش دما و نبود بارش در هفته آینده
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: تا یک هفته آینده جو استان پایدار است و بارندگی در استان نخواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: براساس بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی
شرایط جوی تا یک هفته آینده در استان پایدار خواهد بود و بارندگی پیشبینی نمیشود.
وی افزود: دمای هوا در روزهای جمعه و شنبه روند افزایشی خواهد داشت و در نیمه شمالی استان بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکند.
کارشناس هواشناسی ایلام اضافه کرد: همچنین حدود دو درجه سانتیگراد کاهش نسبی دما در اواسط هفته آینده رخ خواهد داد.