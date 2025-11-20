رئیس جمهور در ادامه سفر به قزوین در گفت‌و‌گو با مردم تأکید کرد: کشور با توجه ویژه به کارآفرینان، صنعتگران و تجار می‌تواند بر ناملایمات اقتصادی غلبه کند و دولت مصمم به برداشتن موانع از سر راه این عزیزان است.

به گزارش خ برگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، رئیس جمهور در گفت‌و‌گو با مردم در شبکه قزوین از توافق برای جذب بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان خبر داد که شامل تسهیلات بانکی و مشارکت بخش خصوصی است.

آقای پزشکیان گفت: مجموع توافقات صورت گرفته برای توسعه استان شامل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمومی دولتی، ۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که ۱۵۰ میلیون دلار آن سرمایه‌گذاری خارجی را نیز شامل می‌شود.

رئیس جمهور افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است در کارخانه‌ها و اقدامات مختلف استانی هزینه شود.

آقای پزشکیان ضمن ابراز رضایت از وفاق سیاسی، وضع اشتغال در قزوین را بهتر از میانگین کشور دانست و مهم‌ترین چالش استان را «آب و نحوه استفاده از آن» اعلام کرد.

رئیس جمهور همچنین از اختصاص اعتبار برای تکمیل بیمارستان‌ها و ایجاد منطقه سلامت با قابلیت جذب بیماران خارجی خبر داد.

آقای پزشکیان افزود: برای رفع کمبود فضای درمانی، مبلغ ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان صرف تکمیل بیمارستان‌ها شده است.

رئیس جمهور گفت: پیش‌بینی می‌شود بیمارستان هزار تختخوابی و ۱۲۰ تختخوابی در سال آینده به چرخه خدمات‌رسانی وارد شوند که نقص فضا و تجهیزات را مرتفع خواهد کرد.

آقای پزشکیان اضافه کرد: علاوه بر این، طرح توسعه شهرک یا منطقه سلامت تصویب شده که هدف آن جذب بیماران از خارج استان و حتی خارج از کشور است و سرمایه‌گذاری خصوصی قابل توجهی در آن صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه قزوین در حوزه اشتغال، صنعت و تجارت پیشتاز است، گفت: وضع اشتغال در کل کشور اگر به حالت قزوین برسد ما خیلی خوشحال خواهیم شد. با این حال، چالش اصلی استان را آب و نحوه مدیریت آن دانست.

آقای پزشکیان گفت: در حوزه انرژی، تأکید شد که اقدامات خوبی در زمینه انرژی‌های پاک صورت گرفته و قرارداد بستن ۳ هزار مگاوات پنل خورشیدی نشان‌دهنده فعال بودن استان در این زمینه است.

رئیس جمهور تأکید کرد: کشور با توجه ویژه به کارآفرینان، صنعتگران و تجار می‌تواند بر ناملایمات اقتصادی غلبه کند و دولت مصمم به برداشتن موانع از سر راه این عزیزان است.

آقای پزشکیان اشاره کرد: جلسات منظم ماهانه با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تهران برگزار می‌شود و مشکلات آنها پیگیری و رفع می شود.

در پایان، رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت خدمت بی‌قید و شرط، مردم را «ارباب» سیستم‌های اداری دانست و از ایستادگی مردم در کنار انقلاب قدردانی کرد.