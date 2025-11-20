قزوین در صدر اشتغال کشور
معاون اجرایی رئیسجمهور با اعلام این که استان قزوین با نرخ بیکاری ۴.۱۴ درصد، رتبه اول کشور را در زمینه اشتغال دارد، وضعیت این استان را از منظر عدالت توزیع درآمد نیز بسیار مطلوب خواند و آن را در رتبههای دوم و سوم کشوری قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
قائم پناه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین اعلام کرد: نرخ مشارکت اقتصادی قزوین (۴۲.۴٪) نیز بالاتر از میانگین کشوری (۴۱.۲٪) است. همچنین، در حوزه توزیع درآمد، وضعیت استان خوشبختانه عادلانهتر از میانگین کشوری است. درآمد سرانه خانوارهای شهری رتبه یازدهم و روستایی رتبه نهم کشور را دارد.
بحران آب؛ وابستگی خطرناک به منابع زیرزمینی
با وجود موفقیتهای اقتصادی، آقای قائم پناه به یک چالش حیاتی اشاره کرد: از مجموع ۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون متر مکعب آب مصرفی استان، بیش از ۷۷ درصد (۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون متر مکعب) از منابع زیرزمینی تأمین میشود که این امر خیلی خطرناک توصیف شد.
وی همچنین تأیید کرد که استان در تأمین آب شرب روستایی با مشکل مواجه است و در این زمینه رتبه بیست و نهم کشور را دارد (تنها ۵۹.۴ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش هستند).
وضعیت زیرساختها و هزینهها
در بخش زیربنایی، استان قزوین در زمینه بزرگراهها رتبه ششم و در شبکه جمعآوری فاضلاب رتبه هشتم کشور را داراست. با این حال، در حوزه راههای روستایی آسفالت شده رتبه پانزدهم را کسب کرده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار در قزوین رتبه چهارم کشور را دارد که نشاندهنده فشار سنگین هزینههای مسکن بر مردم است.
ساختار اقتصادی صنعتی
بخش عمده ارزش افزوده استان ۱۱۸ همتی قزوین، ۵۷ درصد مربوط به صنعت است، در حالی که سهم کشاورزی تنها ۱۱.۵ درصد میباشد.
هشدار جدی: افت سالانه ۱.۳ متری سطح آب زیرزمینی قزوین؛ اصلاح الگوی کشت تنها راهکار
در پی سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور، مشخص شد که استان قزوین با یک بحران عمیق منابع آب روبروست؛ به طوری که افت سطح آب زیرزمینی در این استان به طور متوسط سالانه ۱.۳ متر بوده و از سال ۱۳۷۷ تاکنون ۳۴ متر کاهش یافته است. این وضعیت، بخش عمدهای از استان را در محدوده "مناطق ممنوعه" از نظر برداشت آب قرار داده است.
فاجعه آب و تنش روستایی
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: استفاده بیش از حد از منابع زیرزمینی: از کل مصرف آب استان، بخش اعظم آب کشاورزی (حدود ۸۷٪) به طور مستقیم از منابع زیرزمینی تأمین میشود که این امر وضعیت را خیلی خطرناک کرده است.
قائم پناه افزود: در حال حاضر از ۸۷۶ روستای استان، ۱۶۸ روز در سال با تنش آبی مواجه هستند و ۶ شهرستان درگیر تنش آبی میباشند.
وی تأکید کرد: راهحلهای زیرساختی مانند سدسازی پاسخگو نیست و تنها راه نجات، اصلاح فوری الگوی کشت و کاهش مصرف آب کشاورزی است که باید به صورت جدی پیگیری شود.
نقاط قوت شاخص: اشتغال در صدر کشور
با وجود چالش آب، معاون اجرایی رئیسجمهور به موفقیتهای قابل توجهی در حوزه اشتغال اشاره کرد.
وی گفت: نرخ بیکاری استان قزوین ۴.۱۴٪ است که آن را در جایگاه اول کشور قرار میدهد. ۵۷ درصد ارزش افزوده اقتصادی استان (۱۱۸ همت) از بخش صنعت تأمین میشود. استان در شاخص عدالت توزیع ثروت رتبه دوم کشوری را دارد.
موفقیت در انرژی خورشیدی و وضعیت اجتماعی
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: ظرفیت تولید برق خورشیدی استان در یک سال گذشته تا ۲۲ درصد افزایش یافته و از ۶.۷ مگاوات به ۴۲ مگاوات رسیده است.
قزوین در نسبت دانشآموز به معلم و تراکم کلاسها بهتر از میانگین کشور عمل کرده و در تعداد دانشآموختگان دانشگاه دولتی نیز رتبه یازدهم را دارد.
چالش هزینهها
وی گفت: یکی از نقاط ضعف، بار سنگین مسکن بر خانوار است؛ نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه در قزوین رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.