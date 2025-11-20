معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اعلام این که استان قزوین با نرخ بیکاری ۴.۱۴ درصد، رتبه اول کشور را در زمینه اشتغال دارد، وضعیت این استان را از منظر عدالت توزیع درآمد نیز بسیار مطلوب خواند و آن را در رتبه‌های دوم و سوم کشوری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قائم پناه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین اعلام کرد: نرخ مشارکت اقتصادی قزوین (۴۲.۴٪) نیز بالاتر از میانگین کشوری (۴۱.۲٪) است. همچنین، در حوزه توزیع درآمد، وضعیت استان خوشبختانه عادلانه‌تر از میانگین کشوری است. درآمد سرانه خانوارهای شهری رتبه یازدهم و روستایی رتبه نهم کشور را دارد.

بحران آب؛ وابستگی خطرناک به منابع زیرزمینی

با وجود موفقیت‌های اقتصادی، آقای قائم پناه به یک چالش حیاتی اشاره کرد: از مجموع ۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون متر مکعب آب مصرفی استان، بیش از ۷۷ درصد (۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون متر مکعب) از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود که این امر خیلی خطرناک توصیف شد.

وی همچنین تأیید کرد که استان در تأمین آب شرب روستایی با مشکل مواجه است و در این زمینه رتبه بیست و نهم کشور را دارد (تنها ۵۹.۴ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش هستند).

وضعیت زیرساخت‌ها و هزینه‌ها

در بخش زیربنایی، استان قزوین در زمینه بزرگراه‌ها رتبه ششم و در شبکه جمع‌آوری فاضلاب رتبه هشتم کشور را داراست. با این حال، در حوزه راه‌های روستایی آسفالت شده رتبه پانزدهم را کسب کرده است.

نکته قابل توجه دیگر این است که نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوار در قزوین رتبه چهارم کشور را دارد که نشان‌دهنده فشار سنگین هزینه‌های مسکن بر مردم است.

ساختار اقتصادی صنعتی

بخش عمده ارزش افزوده استان ۱۱۸ همتی قزوین، ۵۷ درصد مربوط به صنعت است، در حالی که سهم کشاورزی تنها ۱۱.۵ درصد می‌باشد.