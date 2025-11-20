استاندار تهران امروز در سفر به شهرستان شهرری از نیروگاه‌های خورشیدی فشافویه و شمس آباد با ظرفیت ۹۸ کیلووات بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معتمدیان استاندار تهران در این سفر از ساماندهی لکه های صنعتی استان تهران خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی بدون ساماندهی مناسب فعالیت میکنند که در آلودگی هوا مشکلات بهداشتی و استفاده از نیروی کار غیر مجاز تاثیرگذار است.

این نیروگاه ها بخش قابل توجهی از مصرف برق منطقه را تامین میکند و همچنین ۶ طرح عمرانی در باقرشهر به صورت ویدئو کنفراسی به بهره برداری رسید.