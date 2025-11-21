به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان از ۴ آذرماه تا ۱۸ آذرماه به میزبانی شهر بجنورد برگزار خواهد شد که از استان اصفهان در این اردو چهار ورزشکار و یک مربی حضور دارند.

آرزو بهرامی، ستایش جلال‌الدین، پردیس عیدی‌وند، ساغر کیماسی و فاطمه فروغ رضایی به عنوان مربی از استان اصفهان در این اردو حضور خواهند داشت.

این اردو با هدف آمادگی هرچه بیشتر ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن برنامه‌ریزی شده است.